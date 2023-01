Bevriende penningmeesters Jonge Socialisten staken mogelijk ruim een ton in eigen zak: aangifte dreigt

Dit meldt NRC die voor dit verhaal 26 mensen sprak. De JS telt 2000 leden. Het JS-bestuur heeft inmiddels in overleg met de moederpartij een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. Dat heeft in november 2022 al geconcludeerd dat de twee laatste penningmeesters de verdenking op zich hebben geladen ruim een ton in eigen zak te hebben gestoken.

Inmiddels staat de JS er in een paar jaar tijd financieel beroerd voor: van een ruime kas van dik twee ton is verdampt tot een negatief saldo van 50 duizend euro.

‘Zuid-Europese penningmeesterstijl’

K. heeft in een toelichting aan NRC gezegd: ,,Mijn mantra was: meer uitgeven. Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstijl, ben niet van het calvinisme.’’ Hij stelt dat hij slachtoffer is van een persoonlijke afrekening door mensen die er een andere bestuursstijl op na houden. Hij ,,weet dat alles rechtmatig was en wil het ook verantwoorden. Maar het bestuur heeft me afgesloten van mijn mail, du ik kán niet eens meer bij mijn bonnetjes.’’