Bezuinigen is uit, geld uitgeven is in: ‘Rekening bij latere generaties leggen is verantwoord’

Kamerlid en wethouder geweest, maar met deze functie kan Loes Ypma écht wat betekenen voor de kinderop­vang

27 februari Na bijna anderhalf jaar bijkomen en bezinnen, is Loes Ypma (41) weer terug van weggeweest. De Woerdense, die Tweede Kamerlid en wethouder was, is de kersverse voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). ,,Ik denk dat ik daar meer kan betekenen dan in de politiek.”