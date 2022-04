Bij compensatie van gedupeerden spaartaks hebben de spaarders een streepje voor

,,Het wordt duur, of heel duur”, vatte Henk Nijboer (PvdA) het probleem nog eens samen, tijdens een debat over de kwestie. Het is hét hoofdpijndossier van dit kabinet momenteel: de spaartaks. In december oordeelde de Hoge Raad dat de methode waarmee er sinds 2017 belasting wordt geheven over vermogen in box 3 niet is toegestaan. De fiscus werkte met tarieven: een lager tarief voor spaargeld en een hoger tarief voor beleggingen.

Waar het misging was dat spaarders ook belasting moesten betalen over veronderstelde beleggingen, ook al hadden ze geen cent in aandelen gestopt. De rechter schoot dat af, maar de vraag is nu: compenseren we alleen de mensen die naar de rechter stapten, alle spaarders, of ook grote beleggers die over sommige jaren weliswaar te veel belasting hebben betaald, maar over andere jaren te weinig?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het prijskaartje loopt namelijk nogal op. Van 2,4 miljard (alleen bezwaarmakers), naar 6,9 miljard (zo’n 3 miljoen spaarders) tot 11,7 miljard als ook grote beleggers vergoed worden. Het kabinet vraagt de Tweede Kamer te kiezen, maar daar lopen de wensen nogal uiteen. In de oppositie is een blok voor ruimhartig compenseren, maar ook een (groter) deel dat alleen spaarders tegemoet wil komen. En zelfs coalitiepartijen zijn er nog niet uit.

Regeringspartij VVD twijfelt nog, al zei Kamerlid Folkert Idsinga dat het ‘vreemd zou zijn’ als compensatie ook naar beleggers zou gaan. ,,Omdat het heel aannemelijk is dat zij goed rendement hebben gemaakt de laatste jaren.”

Wie vergoeden?

Ook D66 vreest voor ‘overcompensatie’ en heeft ‘moeite’ om ‘grote vermogens’ geld te geven. Regeringspartners ChristenUnie en CDA lieten zich in gelijke woorden uit. Daarmee lijkt de kans groot dat voor de optie wordt gekozen om spaarders te compenseren. Prijs: bijna 7 miljard. Maar er zitten nog adders onder het gras, want iedereen die dan níet in aanmerking komt voor de geldterugregeling kan alsnog naar de rechter stappen, waarna de schade alsnog 12 miljard wordt, zo waarschuwden ambtenaren deze week. Sommige Kamerleden vragen zich dus af: waarom dan niet meteen ook beleggers vergoeden? Bovendien loopt er nog een zaak bij de Hoge Raad die ertoe kan leiden dat het kabinet gedwóngen wordt meer mensen te vergoeden.

Volledig scherm Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) en Romke de Jong (D66) (R) voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat over compensatie van spaarders. © ANP Van Rij zal over de kwestie, zeker met de regeringspartijen, achter de schermen verder gaan praten.

Wat nog meespeelt is dat het kabinet juist nu kijkt naar aanpassing van de begroting voor dit jaar. Het spaartaksprobleem slaat daar een gat in, terwijl ook voor defensie, ouderen, jeugdzorg en de inflatie extra geld is of wordt uitgetrokken. Daarmee ligt dus ook nog de vraag op tafel: hoe gaan we compensatie dan betalen? Een groot deel in de Tweede Kamer wil het geld ‘ophalen’ bij ‘vermogende Nederlanders’, bijvoorbeeld , al sluit het CDA ook niet uit dat misschien de staatsschuld gewoon iets omhoog moet. Lastige daaraan is: die aanpak brengt de steun in de Eerste Kamer aan het wankelen. Want PvdA en GroenLinks haken dan af, omdat een hogere staatsschuld uiteindelijk ook terugslaat op niet-rijke Nederlanders. ,,En dat willen wij niet”, aldus Tom van der Lee (GroenLinks).