Sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 is het aantal excellente scholen flink toegenomen. Vandaag komen er 16 scholen in het primair onderwijs, 31 scholen in het voortgezet onderwijs en 2 scholen in het speciaal onderwijs bij.



Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) prijst de betrokken leraren en schoolleiders van deze scholen. ,,Ze laten zien dat ze er alles uithalen wat er in zit. Ik ben trots op de mensen die samen scholen excellent maken. Leraren en schoolleiders hebben hier keihard voor gewerkt.”



De bewindsman reikte vanmorgen het predicaat uit aan de vmbo-school Het Twents Carmel College in Denekamp. ,,Deze school spant zich optimaal in om leerlingen onderwijs op maat te bieden. De leerlingen worden daarmee echt uitgedaagd en dat zie je terug in het enthousiasme van de leerlingen", aldus Slob.