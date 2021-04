Bijna-blunder: Ook Rutte wappert met aantekeningen

Nota bene enkele meters van waar Kajsa Ollongren in de fout ging, wapperde demissionair premier Mark Rutte vanavond ook weer met papieren. De VVD-leider stapte naar binnen bij informateur Herman Tjeenk Willink voor zijn gesprek, maar droeg daarbij aantekeningen onder zijn arm die werden vastgelegd door een fotograaf.

Op de foto’s is niet te lezen wat er op de papieren stond. Rutte was op weg naar de deur, maar schrok even omdat hij leek te denken dat er door de harde wind iets uit zijn stapeltje waaide. Bij het vastgrijpen, weken de blaadjes juist uiteen, juist op het moment dat de fotograaf zijn beelden maakte.

Juist eenzelfde blunder stortte de formatie recent nog in diepe crisis. Toenmalig verkenner Kajsa Ollongren liep toen bij dezelfde Stadhouderskamer naar buiten met aantekeningen uit de formatie. Toen daarop te lezen was ‘Pieter Omtzigt: functie elders’, draaide de formatie uit in een vertrouwenscrisis. Zeker nadat bleek dat die tekst kwam uit een gesprek van Rutte met de verkenners.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD) met zijn aantekeningen. © ANP BART MAAT

Rutte was vanavond op zijn beurt juist op weg naar een van de opvolgers van Ollongren, informateur Herman Tjeenk Willink die met een nieuwe formatiepoging bezig is. Dat ging uitgerekend vandaag al heel turbulent, nadat RTL Nieuws met onthullingen kwam over de Toeslagenaffaire. Volgens bronnen van de omroep hield het kabinet Rutte-III om politieke redenen informatie daarover achter. Rutte ontkent dat overigens.

Opvallend aan de bijna-blunder van Rutte: zoals bij Kajsa Ollongren werd het moment door dezelfde fotograaf vastgelegd: ANP-fotograaf Bart Maat.