Bijna half jaar na verkiezingen wacht Den Haag nog op nieuw bestuur, en Bergen ook

Nadat Putten dinsdag trots bekendmaakte een nieuw coalitieakkoord te hebben, ‘En nu door!’, is het wachten op Den Haag. In de derde stad van het land én de regeringshoofdstad wordt nog altijd druk onderhandeld door de vijf beoogde coalitiepartijen. Overigens is er ook in Bergen nog geen plan voor de komende drieënhalf jaar opgesteld, maar in die Noord-Hollandse gemeente wordt dat akkoord door de hele gemeenteraad in elkaar getimmerd.