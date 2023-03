Bijstand fors omhoog, weg met toeslagenstelsel: gemeenten eisen dat kabinet positie lage inkomens verbetert

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een essay Bestaanszekerheid als belofte dat vandaag verschijnt.

De gemeenten luiden de noodklok nu zij de laatste jaren steeds meer inwoners - jong en oud - in financiële problemen bijstaan. Door corona, de energiecrisis en de hoge inflatie is het aantal huishoudens dat inkomenssteun krijgt verdubbeld naar bijna een miljoen.

Nu het kabinet en de landelijke politiek verzaken, is dringend een serie doorbraken nodig, stellen gemeenten. Zo moet de bijstand substantieel omhoog en dient het minimumloon flink te stijgen.

Benadering met fraudeblik

Minstens zo belangrijk is dat de overheid na de toeslagenaffaire en Groningen weer een betrouwbare partner wordt. ,,Het toeslagenstelsel heeft onzekerheid over het inkomen bij de burger neergelegd,” schrijven gemeenten, die er op wijzen dat 600.000 huishoudens jaarlijks minstens 500 euro moeten terugbetalen. ,,We benaderen mensen met een fraudeblik-terwijl het vaak om fouten gaat.”

Kinderopvang, huur en andere noodzakelijke kosten die het sociaal minimum te boven gaan, moeten voortaan rechtstreeks door opvangorganisaties, corporaties en gemeenten worden geregeld. ,,Ze zijn hiermee niet langer risicovol voor onze inwoners.” Idealiter hoeven sociale minima straks zelfs helemaal geen steun meer aan te vragen, de overheid kent hen automatisch toe waar ze recht op hebben.

Quote Partijen en bewindslie­den scoren liever met eigen plannen in de media dan dat ze meehelpen aan een structure­le oplossing Peter Heijkoop, VNG-bestuurder

Al deze bovengenoemde punten wil de VNG met het kabinet en sociale partners in een strategisch plan bestaanszekerheid gieten. Een nieuw Akkoord van Wassenaar, zoals destijds in 1982.

Volledig scherm Wijk Bouwlust, een van de wijken met veel sociale minima in Den Haag. © Martijn Beekman

‘Problemen zijn groter geworden’

,,Wij roepen als gemeenten al jaren dat het kabinet structureel werk moet maken van bestaanszekerheid”, zegt VNG-bestuurder Peter Heijkoop onder wiens auspiciën het plan is gemaakt. ,,Dat gebeurt echter maar niet. Problemen zijn afgelopen tien jaar niet kleiner, maar groter geworden.”

Volgens gemeenten is het landsbestuur veel te politiek geworden. ,,Met pleisters plakken en tijdelijke lapmiddelen worden crises als corona of de energiekosten aangepakt. Partijen en bewindslieden scoren liever met eigen plannen in de media dan dat ze meehelpen aan een structurele oplossing.”

Splijtzwam

Gemeenten wijzen er op dat hun ambtelijke organisaties de situatie nauwelijks nog aan kunnen. ,,We moeten het tij nu keren”, stelt Heijkoop. ,,Zonder de basale zekerheid van inkomen, werk en een overheid die naast je staat wordt elke verandering een bedreiging. Als we daar de komende tien jaar niet in slagen, ontstaat een groep onzekeren. Die tweedeling kan voor een maatschappelijke splijtzwam kan zorgen.”

Quote Er ontbreekt bij het kabinet een samenhan­gen­de visie Peter Heijkoop, VNG-bestuurder

De VNG roept het kabinet daarom op om over de eigen schaduw te stappen. Gebeurt dat niet dan zullen gemeenten zich een stuk minder coöperatief opstellen, waarschuwt de belangenorganisatie in een brief aan het kabinet. Heijkoop: ,,Wij hebben er afgelopen jaren alleen maar taken bijgekregen. Als het kabinet nu niet met ons in gesprek gaat hierover, voeren wij regelingen als de energietoeslag in de toekomst niet langer uit.”

De overheid moet weer een betrouwbare partner worden en burgers een fatsoenlijk bestaansminimum bieden, zeggen de gemeenten. VNG-bestuurder Peter Heijkoop, tevens wethouder in Dordrecht, licht toe.