Bindend studieadvies voor eerstejaars van de baan

Een motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld roept het kabinet op het bindende advies te vervangen voor een niet-bindend advies. Er kan dan wel een gesprek gevoerd worden met de student, maar die kan dan niet worden gedwongen te stoppen. Volgens Westerveld heeft het bindend advies weinig zin, omdat studenten die aan de ene hogeschool of universiteit worden afgewezen, dezelfde opleiding aan een andere school gaan volgen.

Het bindend studieadvies is studenten al jaren een doorn in het oog. Studentenorganisaties ISO en LSVb proberen het al langer tevergeefs van tafel te krijgen. ,,Tamelijk baanbrekend, maar ook ontzettend mooi”, twitterde het ISO, ,,de b is uit bsa.”