Binnenhof en omgeving weer vrijgegeven na bommelding: ‘Geen bijzonderheden gevonden’

Vragen & antwoorden Mochten Ollongren en co naar buiten? Haags coronage­drag langs de meetlat van het RIVM

17:58 Sinds maandag ondervindt het kabinet aan den lijve hoe de coronaregels in de praktijk uitpakken. Wel of niet thuisblijven, wanneer moet er getest worden, wat te doen als de Coronamelder-app een bliepje geeft? We leggen het coronagedrag van de Haagse top langs de meetlat van de RIVM-regels.