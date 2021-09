Binnenhof koerst op doorbraak in formatie: D66-leider Kaag komt met verklaring

Vandaag moet het gebeuren. Informateur Johan Remkes hoort straks of de doorstart van de ‘oude coalitie’ van VVD, D66, CDA en CU erin zit. Vooral D66 zit in de maag met die variant, omdat leider Sigrid Kaag steeds gezegd heeft dat ze niet met de ChristenUnie verder wil.

De D66-fractie sprak vanochtend van negen tot tien over de ‘denklijn’ van Remkes, het is vooralsnog onduidelijk of de Kamerleden akkoord gaan met de start van inhoudelijke onderhandelingen met VVD, CDA en CU. Om twaalf uur geeft leider Sigrid Kaag een verklaring daarover. Half één worden de partijleiders weer verwacht bij Remkes.

Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag (D66) ontwaakten vanmorgen in het ‘oude normaal’, waar het de politieke verhoudingen betreft. Informateur Johan Remkes stuurt aan op onderhandelingen met dezelfde partijen uit Rutte III.

Na zes maanden van geruzie, gesar en eindeloze heen-en-weer gesprekken over wie-met-wie wil regeren, concludeerde informateur Johan Remkes gisteren dat alle andere opties zo’n beetje afgetast en afgewezen zijn.

Aan het einde van een dag van lange besprekingen trok hij de conclusie dat de de oude coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moet gaan onderhandelen over voortzetting van het kabinet.

Dat deed hij alleen wel binnenskamers, in vertrouwen, want het pleit is niet meteen beslecht. Rutte, Hoekstra, Kaag: allen trokken zij zich terug voor intern beraad. Bij de VVD -via een Zoommeeting met de fractie- kreeg Rutte vrij snel zijn zegen. Ook bij het CDA waren de besprekingen halverwege de avond wel zo’n beetje klaar.

Als de doorstart van het kabinet-Rutte III inderdaad een feit wordt, heeft vooral Sigrid Kaag heel wat uit te leggen. Zij voerde campagne met de slogan ‘nieuw leiderschap’, als alternatief voor de koers van Rutte. En ze vergeleek de oude coalitie met ChristenUnie met een ‘roestige auto’, omdat er te weinig ‘voortgang’ was geboekt, onder meer op medisch-ethische onderwerpen als euthanasie.

Omtzigt

En tegenover Rutte toonde Kaag al even weinig warmte. Na het debat over ‘Pieter Omtzigt: functie elders’ waarbij Rutte tegen eerdere beweringen in toch over de CDA’er bleek te hebben gesproken, naam de D66-leider afstand. ,,Hier scheiden onze wegen”, had ze gezegd. Zoals ze Rutte ook een ‘patroon van vergeetachtigheid’ verweet. En bij de H.J. Schoo-lezing in september haalde ze nog eens uit met verwijten over een gebrek aan ‘medemenselijkheid, betrouwbaarheid’.

Maar de vraag is: zijn er nog wel alternatieven? VVD en CDA blokkeerden besprekingen ‘over links’, omdat PvdA en GroenLinks elkaar nog steeds vasthouden. En voor andere varianten, waaronder een minderheidskabinet, bleek uiteindelijk te weinig animo.

Remkes had gisteren, na de tweede marathonsessie van overleg deze week, nog meerdere scenario’s op tafel gelegd, maar daarvan bleek voortzetting van de huidige coalitie het meest kansrijk. Remkes’ eerdere idee voor een extraparlementair kabinet - waarbij partijen wel ministers leveren maar samen geen regeerakkoord sluiten - zag alleen de ChristenUnie zitten. En ook voor de door Kaag voorgestelde optie om te gaan onderhandelen met zes partijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks), bleek nog te worden geblokkeerd door VVD en CDA.

Na een biechtstoelprocedure, waarbij Remkes de fractieleiders voor de laatste keer aan de tand voelde over hun voorkeur, bleek dat hij alsnog aanstuurde op voortzetting van de huidige coalitie. Aan tafel, met alle fractieleiders, had hij geconcludeerd dat op een herhaling van Rutte III niet langer een blokkade lag. Kaag had zou hem niet hebben tegengesproken, melden meerdere ingewijden.

Het brengt de toch al moeizame formatie, waarin partijen elkaars voorkeuren blokkeerden, terug op een bijzonder punt. Na zes maanden lijkt alles ‘terug bij af’. Al zijn de interne machtsverhoudingen dan wel licht verschoven: het CDA leverde 5 zetels in, D66 won er juist vijf.

Mocht de ‘oude coalitie’ een doorstart maken, dan is er wel sprake van een meerderheidskabinet in de Tweede Kamer (77 zetels).

Maar zo ver is het nog niet. Bijna 200 dagen na de verkiezingen gaat het nog slechts om het stàrten van onderhandelingen.

