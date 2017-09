Binnenhof ontruimd na vondst verdacht pakketje Eerste Kamer

Jeanine Hennis: Ik keer waarschijnlijk terug in nieuw kabinet

19 september Jeanine Hennis denkt in het nieuwe kabinet terug te keren als minister. Dat zei de demissionair minister van Defensie vanavond tegen BNR Nieuwsradio. ,,Waarschijnlijk wel. Het zou me verbazen als het niet zo is'', aldus Hennis op de vraag of ze terugkomt.