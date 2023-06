‘Blaffende’ VVD’er moet niet weer voorzitter worden, zeggen experts: ‘Anders sta je met 4-0 achter’

Bij de griffier van de Eerste Kamer kwamen het afgelopen jaar steeds meer klachten binnen over het gedrag van Bruijn. De hoogste leidinggevende van de ambtenaren sprak Bruijn hierop aan, net als de rest van het managementteam. Het ging om autoritair en onaangenaam gedrag, waaronder ‘toeblaffen’. Volgens een interne brief van een van de klagers was hij vaker ‘neerbuigend’ en dat leidde tot ‘huilbuien’ bij directe medewerkers die door de wandelgangen liepen. De kritiek van Bruijn betrof het checken van de werktijden, de kwaliteit van memo’s en werkomstandigheden in de vergaderzaal.

De timing is opvallend: niet lang nadat Bruijn te kennen had gegeven dat hij zich zeker ging herkandideren, lekten de klachten uit, kort voor de verkiezing van het senaatsvoorzitterschap. Bruijn gaf een dag later een verklaring uit waarin hij onderschreef dat ‘zijn stijl van leidinggeven’ veel micromanagement bevatte, maar dat hij zich niet herkende in ‘woede-uitbarstingen’.

‘Hij is te ver gegaan’

Christiaan Kooman van het bureau Partners in Integriteit ziet in zijn praktijk steeds meer onderzoeken naar leidinggevenden. Het gaat steeds om hetzelfde: ,,Gedrag dat niet meer wordt gepruimd. De vraag is of je in staat bent dat gedrag aan te passen. Dit is gedrag van een wat ouder iemand van wie je weet: dit wordt niet meer geaccepteerd. Dat gaat niet zomaar weer weg. Hij is te ver gegaan.’’

Rob Eijbergen, hoogleraar Integriteit, lijkt het wel ingewikkeld te vinden dat Bruijn een tweede kans wordt gegund. ,,Je bent al beschadigd als het buiten jou om naar buiten is gekomen en geframed. Los van de schuldvraag. Ik hoor in de coulissen van de Eerste Kamer dat hij zichzelf niet in de hand heeft. Hij moet echt ander gedrag vertonen, dat is moeilijk, zeker als het met politiek wordt gecombineerd.’’

Vrijdag is de deadline waarop sollicitatiebrieven moeten worden ingeleverd, dinsdag worden kandidaten voor de functie in een publiek gesprek bevraagd door senatoren. Wat vaststaat, is dat naast Bruijn de PvdA-GroenLinks-fractie met een kandidaat komt.

‘VVD wast gedrag Bruijn wit’

Marjan Olfers, mededirecteur van het onderzoeksbedrijf Verinorm, signaleert dat de VVD achter Bruijn is gaan staan. Dat verbaast haar niet, omdat de liberalen zich eerder ook achter Onderwijsminister Dennis Wiersma schaarden, die eveneens in de problemen kwam door zijn gedrag. Olfers: ,,Als je de ene een kans geeft, moet je dat ook bij de ander doen. De VVD zegt als het ware dat ze dit gedrag niet dermate ernstig vinden dat het een kandidatuur in de weg staat. Daarmee wordt het gedrag in feite witgewassen.’’

De vraag is of Bruijn het op een strijd om de voorzittershamer laat aankomen. Hij is niet beschikbaar voor commentaar. Marjan Olfers twijfelt over diens kansen: ,,De griffier en de ambtenaren hebben het vertrouwen in de senaatsvoorzitter publiekelijk op tafel gelegd. Dan sta je al met 4-0 achter als je de komende jaren de senaat wilt gaan voorzitten.’’

‘In zo'n functie moet je van onbesproken gedrag zijn’

Eijbergen zou een elegante oplossing kiezen. ,,In het belang van die functie en de democratie zou ik zeggen: ik vind mezelf niet schuldig, maar voor het grotere belang, om het zuiver te houden, trek ik me terug.’’

Christiaan Kooman: ,,Het lijkt me niet verstandig als hij zich weer kandideert. Ik weet niet hoe medewerkers er tegenaan kijken, voelen zij zich dan weer veilig? Het is in niemands belang, hij heeft zichzelf en de partij beschadigd. Gewoon de eer aan jezelf houden is het beste. Als je zo’n functie vervult moet je van onbesproken gedrag zijn. Het leidt af van waar het om moet gaan.’’

Wilt u een misstand melden? Tips kunnen via WhatsApp ( +31615377185) of via tips@ad.nl. Gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: