Blok: Cartoonwedstrijd Wilders weinig smaakvol, maar niet verboden

Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag in reactie op onrust over de cartoonwedstrijd in islamitische landen. Later dit jaar wil Wilders in een afgesloten deel van de Tweede Kamer cartoons over Mohammed presenteren. Hij roept al langer op deze naar hem in te zenden.

Respect

Protest

In dat land gingen vorige week duizenden mensen de straat op om te protesteren. Er werden foto’s van Wilders verbrand op straat in Islamabad. Ook de Nederlandse vlag ging her en der in vlammen op. Pakistan sprak van een verschrikkelijk en schandelijk plan. ,,Diepe zorg is overgebracht over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen'', liet het Pakistaanse ministerie weten. De Pakistaanse ambassadeur in Den Haag kaartte de kwestie bij ons kabinet aan. Het reisadvies voor het land wordt vooralsnog niet aangepast. Wilders woonde in 2015 een cartoonwedstrijd over Mohammed in het Amerikaanse Texas bij. Toen probeerden jihadisten daar een aanslag te plegen.