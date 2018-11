Blok moet tegen zijn zin pleiten voor wapenembargo Saoedi-Arabië

Minister Blok had eerder deze week al laten weten niets te zien in zo’n embargo. In het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken herhaalde hij dat. ,,Nederland is geen grote wapenexporteur en de landen die dat wel zijn, zijn niet bereid hun wapenleveranties terug te schroeven. Dan kunnen wij wel verregaande stappen willen, maar grotere landen willen dat niet.” Voor die landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, leveren die exporten miljarden op.



Volgens Blok heeft het daarom geen zin om voor een embargo te pleiten in de VN-Veiligheidsraad, waar Nederland dit jaar nog in zit. ,,Dit zal niet op een meerderheid kunnen rekenen in de Veiligheidsraad.” Hij wees er ook op dat een groep van experts, die mede op verzoek van Nederland de oorlog in Jemen onderzocht, opriep tot ‘grote terughoudendheid’ als het gaat om wapenleveranties aan de strijdende partijen. Blok wil niet afwijken van dit tekst.



Toch werd de motie, met steun van regeringspartijen CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA ingediend door D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, door een ruime Kamermeerderheid aangenomen. Dat betekent dat Blok tegen zijn zin bij de VN moet gaan pleiten voor zo’n embargo.