Blok: Toezicht op steun 'jihadisten in Syrië' had strakker gemoeten

Na onderzoek van Nieuwsuur en Trouw werd duidelijk dat de pick-uptrucks en satelliettelefoons die Nederland leverde aan de Syrische oppositie ook terecht kwamen bij groepen met een extremistisch oogpunt en bewegingen die kindsoldaten inzetten.



De monitoring was adequaat, maar een 'nog strakkere monitoring' zou op zijn plaats zijn geweest, aldus Blok in een schriftelijke reactie op bijna vierhonderd vragen uit de Tweede Kamer. De antwoorden komen een dag voor een hoorzitting over de kwestie, waarin deskundigen hun licht over de kwestie laten schijnen. Volgende week debatteert de Kamer met minister Blok.



,,Veel zaken zijn gelopen zoals ze bedoeld en voorzien waren", aldus Blok, die benadrukt dat er altijd dingen mis kunnen gaan. ,,Zoals geregeld aan de Kamer gemeld gold in algemene zin dat geselecteerde groepen betrokken waren in een gewapend conflict, waarbij excessen of ander onwenselijk gedrag door die groepen nooit geheel kon worden uitgesloten."

Quote Veel zaken zijn gelopen zoals ze bedoeld en voorzien waren Minister Blok, Buitenlandse Zaken Blok wijst er echter op dat de 'bredere beeldvorming dat Nederland terroristische organisaties gesteund zou hebben onjuist is'.

Doorgelicht door VS

Volgens Blok waren alle groepen die hulp kregen, doorgelicht door de Verenigde Staten. Ook bondgenoten verleenden steun aan deze gewapende rebellen en er zouden duidelijke afspraken over het monitoren zijn gemaakt.



Tijdens de hele duur van het steunprogramma werden de groepen in de gaten gehouden, vanuit operatiecentra in Turkije en Jordanië, door bondgenoten en Nederland zelf. Maar onder meer door onveilige situaties in gebieden waar de gematigde oppositie actief was, bleek het niet mogelijk een monitoringssysteem op te zetten dat alle risico's uitsloot.



,,Uitvoering van programma's in conflictgebieden is altijd moeilijk en met risico's'', aldus Blok. Hij wil uit de ervaringen in Syrië lessen trekken voor de toekomst.

Steun

Nederland hielp van medio 2015 tot eerder dit jaar 22 rebellenbewegingen. Zij streden tegen het Assad-regime en werden beschouwd als gematigd. Bij de steun ging het niet om wapens, maar om bijvoorbeeld voertuigen en communicatieapparatuur.



Het hulpprogramma is staatsgeheim, waardoor officieel niet bekend wordt gemaakt om welke groepen het ging. De regering zegt zo ook te willen voorkomen dat rebellen die westerse steun ontvingen een belangrijker doelwit worden voor het Assad-regime, de IS-beweging of andere extremisten.

Hoorzitting

De Kamer spreekt vanmiddag met experts over de steun. Een van de sprekers is Koos van Dam. Hij was als Syrië-gezant tussen januari 2015 en augustus 2016 betrokken bij de leveranties aan de opstandelingen. Daarnaast zijn ook journalist Harald Doornbos en voormalig aanklager bij internationale tribunalen Carla del Ponte aanwezig.