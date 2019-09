Blokhuis blij met Amerikaans verbod op e-sigaret met smaakje

Alex Azar, de Amerikaanse tegenhanger van Blokhuis, zegt hierover in een verklaring: ,,We zien een enorme stijging van het aantal scholieren dat deze producten met smaakjes gebruikt. Mint, menthol, fruitsmaak, alcoholsmaak, kauwgom. We moeten dat een halt toeroepen, anders krijgen we een hele nieuwe generatie die verslaafd is aan nicotine.”

Strenge regels

Staatssecretaris Paul Blokhuis benadrukt dat Nederland al strengere regels heeft voor e-sigaretten dan de Verenigde Staten, zoals een leeftijdsgrens voor verkoop, een reclameverbod en beperkingen aan bijvoorbeeld de hoeveelheid nicotine. ,,En die regels worden de komende tijd verder uitgebreid met bijvoorbeeld een rookverbod voor e-sigaretten, een uitstalverbod en neutrale verpakkingen om het onaantrekkelijk te maken en houden voor kinderen.”



Nederland gaat opnieuw uitgebreid onderzoek doen naar de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten. Blokhuis: ,,We hebben nog niet met de Amerikaanse FDA van gedachten kunnen wisselen wat de directe aanleiding is en wat ze nu precies van plan zijn. Maar we gaan dat gesprek zeker voeren, ook omdat ik wil weten of er nieuwe inzichten zijn waar we in Nederland rekening mee moeten houden.”