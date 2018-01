Blokhuis: Maak depressie bespreekbaar

Volgens het ministerie hebben meer dan 800.000 mensen te kampen met een depressie. Uit een peiling blijkt dat zij graag met anderen over hun situatie willen praten, maar dat ze het zelf lastig vinden het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vermijden vrienden en familie het onderwerp vaak omdat ze bang zijn de ander te kwetsen.



Dat taboe moet doorbroken worden, stelt Blokhuis. ,,Een depressie kan ons allemaal overkomen. Bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare, of denk aan een burn-out. Met hulp van familie of vrienden kun je daar misschien wel weer uitkomen. Maar vooral jongeren en jonge vrouwen hebben het gevoel er niet over te kunnen praten. Dat is ontzettend verdrietig."



Volgens de bewindsman is erover praten niet alleen prettig, maar levert het ook een bijdrage aan het herstel. ,,Door erover te praten, kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem. Dat kan beginnen met een simpel ‘hey’. Door het bespreekbaar te maken, hebben mensen die depressief zijn niet langer het gevoel er alleen voor te staan. Dat is heel waardevol, want iedereen moet kunnen meedoen.”