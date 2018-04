Blokhuis openhartig over overlijden dochter Julia (18): 'We huilen om de haverklap'

Blokhuis heeft in de Volkskrant voor het eerst openhartig gesproken over het plotselinge overlijden van zijn dochter Julia. ,,Ik was net terug van een dienstreis naar het Caribisch gebied. Woensdag 21 februari kwam ik weer thuis. Julia was er ook. Zij had al een tijdje last van haar oog, was naar de oogarts geweest. Ze konden het niet goed duiden maar ze kreeg medicatie. Toen ik thuis kwam was er niets aan haar te merken, maar waarschijnlijk waren de oogklachten het begin van de ellende'', vertelt hij.



Een dag later lag Julia plotseling in het ziekenhuis met ernstige uitvalverschijnselen. ,,Eerst kon ze steeds minder met haar linkerhand, toen voelde ze haar linkerarm helemaal niet meer. Ze ging heel snel achteruit. De artsen kregen er geen greep op'', vertelt Blokhuis. Een paar dagen later overlijdt Julia, nog maar achttien jaar oud. Waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt. ,,Het komt zelden voor, de herkomst is onduidelijk. Wie het krijgt, heeft pech, heel veel pech.''



De familie Blokhuis heeft continu aan haar bed gezeten. ,,We hebben gebeden en gezongen. Psalm 91, Bij God ben je veilig. Maar ze is niet beter geworden.'' Zijn geloof heeft er echter 'geen knauw' door gekregen, ook al voelt hij zowel verdriet als woede. ,,Ik heb zoveel vragen, maar leg me erbij neer dat ik geen antwoorden krijg. Dat heeft te maken met mijn Godsbeeld. Hij heeft een groter plan dan wij kunnen doorgronden.''