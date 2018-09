Blokhuis zet oorlog tegen roken voort bij VN

De bewindsman is morgen tot en met donderdag in New York om bij de VN op wereldniveau te praten over het tabaksontmoedigingsbeleid, laat zijn ministerie weten. Ten eerste neemt Blokhuis deel aan een belangrijk overleg over het terugdringen van niet-overdraagbare ziektes, oftewel aandoeningen die ontstaan door een slechte leefstijl.

Tabaksverdrag

Nederland organiseert zelf ook een evenement, over het tabaksverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit verdrag voorziet in een verbod op tabaksreclame en een beperking van het tabaksgebruik op openbare plaatsen. Sigaretten zullen duurder worden en voorts moeten landen hun burgers waarschuwen voor de gevolgen van passief roken. In veel landen kan de uitvoering van het nationale anti-rookbeleid echter nog sterk verbeteren, vindt het kabinet. Blokhuis trekt verder met de Franse en de Australische delegaties op om grote investeerders en banken te laten stoppen met het financieren van tabaksproducenten. Ook spreekt hij met Eurocommissaris Andriukaitis over de sjoemelsigaret (een sigaret waarbij door de fabrikant gaatjes in de filter zijn aangebracht).

Korte metten

Sigaretten uit het zicht

Ook wordt de sigarettenautomaat vanaf 2022 verbannen uit de horeca. Die verdwijnt daarmee uit Nederland. En over vier jaar is het niet meer toegestaan sigaretten in het zicht uit te stallen in tankstations, gemakszaken, avondwinkels, kiosken en online verkooppunten. Alleen de tabakszaak wordt uitgezonderd.



De staatssecretaris wil verder met betrokken zorgpartijen (verzekeraars, Alliantie Nederland Rookvrij!) afspraken maken over een harde aanpak van roken. Eind vorig jaar startte Blokhuis met rondetafelgesprekken over een Nationaal Preventieakkoord.



Daarin wordt de ambitie uitgesproken dat in 2040 geen enkele jongere meer een sigaret opsteekt. Daarnaast komen er afspraken over de aanpak van problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Eind volgende maand moet er een serie concrete, gezamenlijke maatregelen komen te liggen, maar de meeste plannen lekten recent al uit via verschillende media.