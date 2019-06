Blunder van Belastingdienst: miljoenen méér kwijt aan ict

Het Rijk geeft fors meer geld uit aan ict-projecten dan eerder is gemeld aan de Tweede Kamer. De ict-kosten zijn vorig jaar gestegen, terwijl het kabinet er in mei nog mee pronkte dat de kosten waren gedaald. Oorzaak: de Belastingdienst rapporteerde een duur ict-project niet.

De ministeries hebben vorig jaar samen 648 miljoen euro gespendeerd aan ict-projecten. Dat is 84 miljoen euro méér dan het kabinet in mei rapporteerde aan de Tweede Kamer. Toen berichtte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat er minder was uitgegeven dan in 2017. Dat blijkt niet te kloppen.

,,Ik heb helaas geconstateerd dat door een rapportagefout van de Belastingdienst in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) onjuiste cijfers zijn opgenomen’’, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Een woordvoerder van de Belastingdienst meldt aan deze krant dat ‘een afgerond ict-project per abuis niet is meegenomen’.

Het gaat om een onderdeel van een ict-project dat de computersystemen van de Belastingdienst bij de tijd moet brengen. Aan dat onderdeel hangt een prijskaartje van 84 miljoen euro: dat zijn kosten die in 2018 daadwerkelijk zijn gemaakt, maar ten onrechte niet werden vermeld in de jaarrapportage.

Minister ‘betreurt gang van zaken’

De fout heeft gevolgen voor de totale meerjarige kosteninschatting van grote ict-projecten bij de overheid. In mei rekende het kabinet nog op ruim 3 miljard euro aan meerjarige kosten. Dat blijkt nu ruim 3,1 miljard euro te zijn: een toename van meer dan 100 miljoen euro.

,,Ik betreur uiteraard deze gang van zaken’’, zo laat minister Ollongren weten. Ze zegt zo snel mogelijk een rectificatie van de rapportage naar de Tweede Kamer te sturen. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat de fout géén gat op de rijksbegroting veroorzaakt. ,,De kosten waren al wel verantwoord en betaald.”