Boele Staal wordt waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel

De 69-jarige Staal was eerder onder andere commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onlangs was hij waarnemend burgemeester van Arnhem. De heer Staal volgt Ank Bijleveld-Schouten op.

Om de continuïteit van het provinciaal bestuur te waarborgen is de geboren Apeldoorner benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning in Overijssel totdat er een nieuwe commissaris is benoemd. Over deze voordracht heeft de minister overlegd met een delegatie uit Provinciale Staten van Overijssel, die daar mee instemmen.