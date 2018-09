Boer moet het anders doen: koe in de wei en ban op kunstmest

Dat staat in de nieuwe landbouwvisie van het kabinet, die vandaag wordt gepresenteerd door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ,,De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans”, zegt de minister. ,,Het moet anders.”

Volgens Schouten kan Nederland de voedselvoorziening alleen veiligstellen als wordt overgestapt op kringlooplandbouw. ,,We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen.”

Bij kringlooplandbouw draait het erom dat boeren en tuinders de bodem en natuur niet onnodig belasten. Veevoer moet niet langer worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika, maar zoveel mogelijk zelf worden verbouwd of uit de directe omgeving van een boerderij komen. Ook moet meer dierlijke mest op het land komen, in plaats van chemisch geproduceerd kunstmest.

Ingrijpende veranderingen

Het nieuwe beleid van Schouten betekent een grote verandering voor de agrarische sector. ,,Het is duidelijk dat de overgang naar kringlooplandbouw een ingrijpende keuze is die niet van de ene op de andere dag wordt gemaakt en die van velen bereidheid vraagt tot ingrijpende veranderingen. Tegelijkertijd zie ik tijdens mijn werkbezoeken dat veel bedrijven deze ontwikkeling al hebben ingezet.”

Nog geen concrete maatregelen

De visie – die achttien pagina’s telt – bevat geen concrete maatregelen. ,,Als de Tweede Kamer deze visie steunt, zal ik consequent zijn in de wet- en regelgeving die ik maak”, zegt Schouten. ,,Mijn doel is dat Nederland in 2030 koploper is op het gebied van kringlooplandbouw. Daarvoor heb ik ook steun uit Brussel nodig. Ik wil meer zeggenschap krijgen in de besteding van Europees geld voor de agrarische sector.”