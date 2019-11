Boeren: koe vaker in de wei scheelt stikstof

Het is ‘cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen’, vinden de dertien boerenorganisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief. Ze stellen dat hun maatregelen kunnen leiden tot ‘snel resultaat’. De branche steunt ook het plan van het kabinet om varkensboeren die willen stoppen uit te kopen.



Dwang is uit den boze, vinden de boeren. Het inperken van vergunningen vinden ze onbespreekbaar: ,,Vergund blijft vergund.’’



Koeien die buiten staan, stoten minder stikstof uit. Wanneer mest en urine worden vermengd, gaat meer ammoniak de lucht in, een verbinding van stikstof en waterstof. In stallen gebeurt dat meer dan buiten. ,,Mest in de wei zorgt voor veel minder ammoniak dan mest die op stal wordt uitgescheiden’’, meldt ook de Wageningen Universiteit in een artikel over ammoniak. Weidegang kost wel iets: er is ruimte voor nodig en een koe in de wei levert minder melk op.