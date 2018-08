Boeren woest over uitblijven nieuwe droogtemaatregelen

Boeren en tuinders weten nog altijd niet of zij langer mest mogen uitrijden vanwege de extreme droogte in Nederland. Boerenorganisatie LTO vindt dat het ministerie van Landbouw faalt. ,,Regelneukerij is belangrijker dan het boerenbelang.”

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft nog geen toestemming aan boeren om langer mest uit te rijden over grasland, zoals boerenorganisatie LTO graag wil. Op dit moment geldt een verbod om na 1 september mest uit te rijden, omdat dit schadelijk kan zijn voor het milieu. LTO heeft gevraagd om het verbod – vanwege de extreme droogte – op te schorten tot 15 september.

,,Als het gaat om uitrijden van de mest, zijn we verplicht om te wachten op een wetenschappelijk advies”, zegt een woordvoerder van Schouten. ,,Dat advies verwachten wij later deze week.” Voor bouwland gaf Schouten eerder wel toestemming om langer mest uit te rijden.

De trage besluitvorming is een doorn in het oog van LTO. ,,Het ministerie doet geen flikker”, klaagt LTO-voorzitter Marc Calon. ,,Regelneukerij is belangrijker dan het boerenbelang. De schade door de droogte loopt voor de Nederlandse boeren en tuinders inmiddels in de honderden miljoenen euro’s. Ik word er doodziek van dat de overheid niet ingrijpt.”

Neerslagtekort 300 millimeter

Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts is kritisch op de aanpak van minister Schouten. ,,Er moet echt duidelijkheid komen, het is al bijna 1 september”, zegt Geurts. ,,Boeren moeten een planning maken. Loonwerkers kunnen ook niet allemaal in de laatste dagen komen opdagen. Elke dag dat langer wordt gewacht met een besluit, is een dag te lang.” Hoewel het inmiddels heeft geregend, is op veel plekken in Nederland momenteel nog een neerslagtekort van zo’n driehonderd millimeter.

Schouten moet ook nog besluiten of ze het toestaat dat boeren nu nog veevoergewassen mogen inzaaien. Dat is volgens LTO nodig, omdat een voedseltekort dreigt door de extreme droogte. De maïsoogst is in grote delen van het land mislukt, waardoor koeien komende winter onvoldoende te eten hebben.

Wachten op groen licht uit Brussel

LTO dringt al weken aan op spoed met steunmaatregelen voor boeren en tuinders. ,,Wij vinden ook dat het veel te lang duurt”, reageert een woordvoerder van minister Schouten, die voor veel maatregelen steun moet krijgen van de Europese Commissie.