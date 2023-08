Bontenbal wil kiezers terugwinnen met klassiek CDA-verhaal: ‘We moeten mensen weer gaan horen en zien’

De boodschap is duidelijk bij de presentatie van Henri Bontenbal maandag in Amersfoort. Vanaf vandaag wil het CDA als één team een dikke streep zetten onder het verleden. ,,Nederland is klaar met het cynisme, de zwartmakerij en ander Haags gedoe”, zegt Bontenbal, nadat het partijbestuur hem zijn zegen heeft gegeven. Achter de nieuwe lijsttrekker knikken partijkopstukken instemmend: Hoekstra, De Jonge, Van Gennip, Boswijk, allemaal zijn ze even tevreden met de keuze voor de jonge nieuwkomer.

Bontenbal preekt verzoening voor het land, maar hij heeft ook een boodschap voor partijgenoten die elkaar nog weleens anoniem affakkelen. ,,Als je aanmerkingen hebt, bel me! Of zeg het in de krant, maar dan wel met je naam erbij. Lekken is laf.”

Bij het publiek is Bontenbal amper bekend. CDA’ers geloven dat hij de partij erbovenop kan helpen als ‘groene’ veertiger uit een gereformeerd milieu. Dat is niet morgen gelukt, beseft het Tweede Kamerlid. Bontenbal begint bescheiden. Dus op vragen over de premierskandidaat lacht hij: ,,Dat is wel een erg optimistische vraag.” Mocht het wonder gebeuren dat het CDA de meeste kiezers haalt en de premier mag leveren, zal Bontenbal het Torentje ingaan. In ieder ander scenario blijft de partijleider in de Tweede Kamer, iets dat voorganger Hoekstra nooit wilde beloven.

'Poppetjes’

Dat is allemaal maar ‘gedoe over poppetjes’ vindt Bontenbal; inhoud, daar snakt de CDA-leider naar. Hij wil het verhaal van fatsoen, solidariteit, gemeenschapszin en normen en waarden nieuw leven inblazen. Niet met populistische kreten: ,,Dit moet een campagne worden zonder gescheld en geschreeuw.”

Glimmende woontorens

Zo manoeuvreert Bontenbal zich in een voor het CDA vertrouwde positie: in het midden, tegen de polarisatie, genuanceerd. De CDA-leider grijpt daarbij naar zijn eigen omgeving, een leven lang woont hij al in Rotterdam-Zuid, een plek waar het leven voor veel mensen rauw is. ,,In mijn eigen stad is het maar een paar minuten fietsen van die kant van de samenleving naar de glimmende woontorens, waar onbetaalbare penthouses de skyline vullen. Die spreekwoordelijke afstand tussen de mensen die cashen met de BV Nederland en de gezinnen die met dubbele banen niet rondkomen moet echt kleiner worden.”

De kloof dichten is niet zozeer een nieuw verhaal, ook niet voor het CDA. Partijgenoten denken wel dat Bontenbal het CDA-dna heeft: hij ‘leeft onze ideologie voor’, heet het. Anders dan voorganger Hoekstra weet hij van dichtbij wat armoede is, komt hij uit een gelovig nest en groeide hij dus op in een volkswijk. Zijn eigen ouders leven nog en zijn ‘trots én bezorgd’ over deze stap in de soms ruige politieke arena, verklapt Bontenbal voor aanvang van zijn toespraak.

Volledig scherm Bontenbal bij zijn toespraak. © ANP ,,Maken ze je niet kapot, vragen ze. Ik zeg: ik hoop het niet. Ik wil ook laten zien dat politiek niet lelijk en schadelijk hoeft. Laten we het beste van onszelf laten zien, echt. Als ik met een buurman op Zuid praat, weet je wat je te doen staat. Te vaak gaat het hier over Haags gedoe terwijl wij echte problemen moeten oplossen.”

‘CDA is meer dan ‘een boerenpartij’’

Bij de verkiezingen moet het CDA de schade beperken. In peilingen schommelt de partij tussen de vier en acht Tweede Kamerzetels (dat zijn er nu nog 14). Over de grootste worden heeft niemand het in de partij. Waar staat Bontenbal dan voor? Op zijn eigen energie- en klimaatterrein is het profiel duidelijk, de CDA’er is voor klimaatbeleid waarbij hij samen optrekt met burgers en bedrijven.

Hij opperde ooit om staalreus Tata Steel te nationaliseren zodat vergroening makkelijker wordt. Mini-kerncentrales moeten gebouwd worden, vindt Bontenbal, en biomassa is belangrijk. Verder vindt hij agrariërs belangrijk, maar is het CDA meer dan ‘een boerenpartij’, zei hij al vaker.

Op het punt van asielmigratie is hij net zo conservatief als zijn voorgangers (‘ik zie wat er gebeurt met wijken waarin mensen zich niet meer thuis voelen’), de stikstofuitstoot moet fors omlaag, al is 2030 ook voor hem niet heilig. Samenwerken met de PVV of Forum blijft uitgesloten. ,,Ik hoop dat mensen bij mij denken aan onze kernwaarden als fatsoen, normen en waarden, solidariteit. Mensen moeten gezien worden, eigenlijk komt het daar op neer: zie de mensen, hoor ze, met hun doodgewone vragen en zorgen. In Den Haag zijn we dat te lang vergeten te doen.”

