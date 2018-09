Boris Dittrich wil terug in de politiek

'Als lid van het Nederlandse parlement in de jaren '90, werd mijn voorstel voor het legaliseren van het homohuwelijk aangenomen door een Kamermeerderheid. Het duurde zeven jaar, maar in 2001 werd Nederland het eerste land ter wereld waar stellen van gelijk geslacht met elkaar konden trouwen', schrijft Dittrich in een blogpost. 'Zeventien jaar later kan dat in 25 landen. Oostenrijk en Taiwan volgen waarschijnlijk in 2019.'



Dittrich benadrukt in zijn verklaring dat de 'cirkel bijna rond is'. 'Na mijn politieke carrière ging ik aan de slag bij Human Rights Watch. En nu, na meer dan 11 jaar, probeer ik een stoel in de senaat te bemachtigen. Ik hoop dat ik gekozen wordt in 2019.'