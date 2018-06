Bos vangt twee ton als topman 'investeringsbank' Staat

Blok zet deur op kier voor Amerikaan­se douane op Schiphol

17:25 Nederland zal alleen instemmen met Amerikaanse douanecontroles op Schiphol als die in lijn zijn met de Nederlandse grondwet of internationale verdragen. Dat stelt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok over de onderhandelingen met de Verenigde Staten die binnenkort worden hervat.