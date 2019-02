Boven een bord nasi gaan de puntjes op de i

Premier Mark Rutte leunt met zijn lijf over tafel. Hij kijkt van rechts naar links alle toppers van de vierpartijencoalitie aan. Op de werkkamer van vicepremier Hugo de Jonge, de plek van het wekelijkse coalitieoverleg, trekt de premier maandagochtend een streep in het zand. ,,Dit is mijn rode lijn, jongens. Dit ga ik niet meemaken.’’



Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noch Rob Jetten (D66) of Klaas Dijkhoff (VVD) reageren. Even valt het stil. Ze kennen allemaal de impact van het begrip ‘rode lijn’ in de diplomatie. Het is oorlog, als je die overschrijdt. Maar toch gaat het gesprek ‘beheerst’ verder, alsof het niet is gezegd.



Het is het eerste topoverleg van de coalitieleiders waar Rutte bij is, sinds het CDA is ‘gedraaid’ en een ruimer kinderpardon bepleit. Dat is een majeure verschuiving van de politieke verhoudingen: plots is er een meerderheid in de Tweede Kamer vóór. Terwijl in het regeerakkoord na slepende onderhandelingen anders is afgesproken.



Bovendien heeft de ChristenUnie de inzet van die politieke bom verhoogd. Tot er een nieuwe asielregeling is, mogen geen kinderen worden uitgezet, heeft Kamerlid Joël Voordewind laten optekenen in dagblad Trouw.