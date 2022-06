Boze boer heeft na VVD ook anderen in het vizier, CDA-afdelingen eisen aanpassingen

De agrarische sector wordt ‘kapotgemaakt’, de burger is van de overheid ‘vervreemd’ en Mark Rutte, tja, die ‘moet maar eens weg’. Niet de uitspraken van oppositiepartijen dit weekend, maar van leden van regeringspartij VVD, op een zeldzaam beladen congres.



De boodschap aan de partijtop: de achterban pruimt de stikstofplannen van het eigen kabinet niet. In een stemming liet (al was het een nipte) meerderheid van 51 procent van de aanwezige VVD’ers weten een andere koers te willen.