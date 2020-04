Boze Kamerleden 50Plus slaan verzoeningspoging Dales af

Dales vindt de houding van de drie onbegrijpelijk, laat hij weten. ,,Zij willen een ledenraadpleging! Als ik dan probeer de lucht te klaren zodat we om tafel kunnen over hoe die eruit moet gaan zien, dan wijzen ze dat verzoek af. Daar begrijp ik helemaal niets van. En ik vind het ook best bizar.”



Van Brenk legt uit dat zij en de andere twee alleen niet meer met Dales in zee willen. ,,We gaan nu niet gezellig met Geert aan tafel zitten. Wij vertrouwen hem niet. Maar we hebben het vertrouwen niet opgezegd in de rest van het bestuur, dus met de andere twee praten kan nog steeds.”



Volgens het Kamerlid van 50Plus (eerder AbvaKabo FNV) moeten afvaardigingen van afdelingsvoorzitters, Statenleden en de Eerste en Tweede Kamerfracties samen bepalen hoe de ledenraadpleging eruit gaat zien. ,,En er moet een onafhankelijke club meekijken, plus bijvoorbeeld een notaris.”



Dales ziet niets in deze plannen. ,,Dit is de vakbond niet.”