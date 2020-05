Boze Tweede Kamer: ‘Laat verpleeghuizen mondkapjes testen’

commentaar Niet elk onderdeel steunpak­ket is even slim

24 mei Begin dit jaar leken de bomen nog tot in de hemel te groeien. Nooit waren er zo veel mensen aan het werk en de overheid had een droomoverschot waarmee de staatsschuld werd afgebouwd. Hoe anders is het nu. Terecht dat het kabinet de reserves die dankzij belastingbetalers zijn opgebouwd nu inzet om bedrijven overeind te houden. Dat voorkomt dat een recordaantal Nederlanders werkloos wordt.