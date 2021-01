Rutte zegt dat 80 procent thuis werkt, maar niemand kan het bewijzen...

In de zoektocht naar de bron van Rutte's cijfers, worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Loop met ons mee.

Woensdag 20 januari. Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge plaatsnemen voor de zoveelste coronapersconferentie. Het gaat wéér niet de goede kant op: er komen extra maatregelen. Over thuiswerken heeft Rutte het pas op het moment dat een journalist daar naar vraagt. Volgens Rutte werkt het overgrote deel van de mensen dat thuis kan werken ook daadwerkelijk thuis. ,,Het loopt echt op tot 80 procent”, benadrukt de premier.



Toch liggen de besmettingen in de werksituatie nog altijd hoog. En ook op de weg blijft het woon-werkverkeer onverminderd druk. Waar haalt Rutte dan die 80 procent vandaan?

Donderdag 21 januari. We beginnen de zoektocht bij Rutte zelf. Een woordvoerder legt aan ons uit dat Rutte zich baseert op het meest recente OMT-advies. Daarin zou hebben gestaan dat het OMT informatie heeft ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waaruit blijkt dat 80 procent van de mensen die kunnen thuiswerken dat ook daadwerkelijk doet.



In het advies staat geen bron naar het onderzoek, dus we zetten de vraag uit bij het ministerie van SZW. Een woordvoerder geeft aan dat ze een paar dagen nodig hebben om het uit te zoeken.

‘Ik weet het niet’

Maandag 25 januari. We bellen of er al iets duidelijk is. ,,Ik heb het voor je uitgezocht, maar wij baseren onze cijfers op de cijfers van het corona-dashboard van het RIVM. Hoe dit in het OMT-advies terecht is gekomen weet ik niet.”



Hè? Dan maar bellen naar het OMT zelf. De woordvoerder die erover gaat werkt niet op maandag, dus het schuift weer een dag op.

Dinsdag 25 januari. Contact, maar een antwoord blijft nog uit. ‘Ik heb nog geen antwoord voor je…’, appt de woordvoerder.

Intussen worden we meerdere keren verwezen naar onderzoeken van het RIVM. In een van de onderzoeken staat: ‘degenen die thuis kunnen werken, werken 80 procent van hun wekelijkse werkuren thuis’. Is dat waar Rutte het over heeft?



We zetten onze vragen op de mail naar een woordvoerder van het RIVM. We krijgen vrij snel antwoord. Hij legt uit dat dit niet de 80 procent kan zijn waar Rutte het over had. Mocht de uitspraak van Rutte terug te herleiden zijn naar dit onderzoek, dan had hij deze uitspraak dus niet mogen doen.

‘Ik heb Jaap net gesproken’

Woensdag 26 januari. De telefoon gaat. Het OMT aan de lijn. ,,Ik heb Jaap net gesproken. Volgens hem is die 80 procent diverse keren genoemd in het Catshuisoverleg.” Door wie dan? ,,Door Economische Zaken. Dus dat is klaarblijkelijk verkeerd in de brief terechtgekomen. Jaap zegt dat het diverse keren door Eric Wiebes is genoemd.”



We zijn een week verder en denken eindelijk het antwoord te hebben: het cijfer komt bij het ministerie van Economische Zaken vandaan. Toch?



Te vroeg gejuicht. Ook zij baseren zich op cijfers van het RIVM. De woordvoerder: ,,De persoon die vanuit ons bij het Catshuisoverleg aanwezig was is er niet meer, dat was Eric Wiebes. Dus aan hem kan ik het niet meer vragen.” Wiebes stapte vanwege zijn betrokkenheid bij de toeslagenaffaire op 15 januari uit de politiek.



Via via komen we in contact met Wiebes, maar daar strandt het schip. Een reactie blijft uit. En zo weten we nog steeds niet waar die 80 procent van Rutte vandaan komt.

