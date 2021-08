Brabantse gemeente door het stof na ophef rond journalist: ‘Juriste moest antwoord geven’

Caroline van der Plas Leider BoerBurger­Be­we­ging: ‘Voordat mijn man stierf, zei hij dat hij trots op me was’

31 juli In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Deze week spreekt hij Caroline van der Plas van BBB, een van de meest verrassende nieuwkomers bij de laatste Kamerverkiezingen. ,,Iedereen moet weten dat je vanuit het niets in de Tweede Kamer kunt komen.’’