Brandbrief: Maak haast met verbod op asbesthoudende daken

Critici willen juist dat de ban op asbestdaken - die peperduur kan uitpakken voor particulieren omdat zij belastingvoordelen voor ondernemers niet hebben - in de prullenmand gaat. Zo vraagt de Rotterdamse politiek de Eerste Kamer niet in te stemmen met het voorstel. Als de Senaat dit wel doet, moeten duizenden woningeigenaren in deze stad hun dak asbestvrij te maken.



Ook voor Vereniging Eigen Huis is het huidige wetsvoorstel ‘onacceptabel’. ,,Huiseigenaren krijgen geen hulp, kunnen de sanering en vervanging van het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten. De meest gehoorde problemen gaan over het gebrek aan kennis en organisatie bij overheid en gemeenten en het gebrek aan adequate financiering.”



Een woordvoerder laat weten dat de Eerste Kamer ‘ernaar streeft’ het voorstel voor een verbod op asbestdaken te behandelen voordat de nieuwe Senaat in juni aantreedt.