Brandende hooibalen komen niet alleen uit frustratie over de stikstofplannen

‘Politici moeten leiden en niet managen’

Jan Terlouw was begin jaren ’80 vicepremier en later commissaris van de Koningin in Gelderland. Hij is verontrust over de huidige onrust in het land. ,,In Frankrijk hebben we dit soort rellen gehad met de Gele Hesjes. Dat sloeg toen niet over naar ons, maar nu lijkt het er wel op.’’