Breda wil experimenteren met elektrische deel-steps

Bird wil samen met Breda laten zien wat elektrische deel-steps in Nederland kunnen bijdragen aan het verminderen van files, parkeerproblemen en luchtvervuiling. ,,Een uitstekend alternatief voor korte autoritten en een stuk goedkoper dan een taxi”, aldus Jonatan de Boer, general manager Benelux.



Als het experiment doorgaat, wordt daarin intensief samengewerkt met de de onderwijsinstellingen in Breda, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RDW en verkeersveiligheidsinstituut SWOV.



In Europese steden als Parijs, Antwerpen en Wenen is een gemiddelde Bird-rit zo’n twee kilometer. Inmiddels gebruiken honderdduizenden mensen al regelmatig de deel-steps. Ruim 30 procent van alle ritten start of eindigt bij een OV-halte en meer dan 70 procent van de gebruikers geeft aan minder met de auto te reizen.



Een woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen verwijst naar het debat over de elektronische bolderkar Stint, vanmiddag in de Tweede Kamer, voor een reactie.