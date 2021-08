Broekers-Knol draait beleid gezinshereniging asielkinderen terug

Video Jonge activisten zijn klaar met woningcri­sis: ‘Er moet fundamente­le verande­ring komen’

13 augustus Voor een groep jongeren die noodgedwongen bij hun ouders woont, of antikraak, of voor meer dan 1500 euro voor een appartementje betaalt, is de maat vol. Ze eisen een fundamentele verandering van het woonbeleid en gaan demonstreren.