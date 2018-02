Bruins: Experiment vanwege ruzie tussen mondhygiënisten en tandartsen

Een omstreden experiment om mondhygiënisten ook gaatjes te laten boren, komt er omdat tandartsen en hygiënisten overhoop liggen over een betere onderlinge verdeling van zorgtaken. ,,Laat dit uitlokking zijn om beter te gaan samenwerken", zei zorgminister Bruno Bruins vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Bruins: ,,Mondhygiënisten zijn professionals die in staat zijn zelfstandig hun werk te doen. Toch komt een nieuwe taakverdeling met tandartsen onvoldoende zelf van de grond. Partijen kunnen niet goed door een deur. Daarom ga ik nu stimuleren via een experiment dat mondhygiënisten de standaard mondzorg op zich nemen en tandartsen worden vrijgespeeld voor complexere zorg."

De minister verwacht dat de krappe capaciteit zo beter wordt benut en zorg efficiënter georganiseerd. Nu is er in veel regio's een tekort aan Nederlandse tandartsen en nemen buitenlandse collega's regelmatig hun plek in. Dit levert echter gedoe op, zoals taalproblemen.

Alle ongeveer 9000 tandartsen van Nederland kregen vandaag een oproep van de Associatie Nederlandse Tandartsen in de bus om stagiaires mondhygiëne niet langer te leren hoe ze met name gaatjes moeten boren. Dit is een protest tegen de aankondiging, vorige week, door minister Bruins van een landelijk experiment.

Boren zonder toezicht

Straks mogen mondhygiënisten die de 4-jarige opleiding Mondzorg hebben gevolgd, zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes boren en vullen, zonder toezicht of opdracht van een tandarts. Het gaat vooralsnog om een proef voor maximaal vijf jaar. De bedoeling is te starten met ingang van 1 januari 2020.

Als de minister de hygiënisten bevoegdheid wil geven, moet hij zelf maar lessen organiseren, vindt de koepel van tandartsen, die faliekant tegen is. ,,We beseffen dat onze actie pijnlijk is, omdat we hiermee een gewaardeerde beroepsgroep en tevens onze toekomstige collega's raken, maar de tijd van diplomatie is voorbij: tandartsen kunnen hier niet langer aan meewerken."

De tandartsen constateren dat het experiment dat Bruins voorstelt 'ondoordacht en riskant' is. Als zij straks niet langer de controle hebben over de patiëntveiligheid, maar wel met calamiteiten worden geconfronteerd, is het niet langer te verantwoorden om mondhygiënisten bepaalde handelingen aan te leren, is de gedachte.

Boos

Ook vanuit de Tweede Kamer klonk er vanmiddag kritiek op het plotse besluit van Bruins. ,,Als er een totale overval wordt gepleegd, kan ik me voorstellen dat tandartsen boos zijn", aldus PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma. En:,,Waarom heeft de minister zonder overleg een bommetje gedropt waardoor tandartsen en mondhygiënisten nu tegenover elkaar komen te staan?", vraagt SP-Kamerlid Maarten Hijink zich af.