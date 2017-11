Brussel houdt deur voor Oost-Europa dicht

Zeker de Oekraïense president Petro Poroshenko had op (veel) meer gehoopt. Oekraïne heeft al een handelsakkoord en visumvrij reizen, concreet uitzicht op een lidmaatschap was in zijn optiek een logische volgende stap geweest. Toen bleek dat hij daarvoor de handen niet opeen kreeg, dreigde hij aanvankelijk zelfs het slotcommuniqué niet te tekenen.

Corruptie

In Oekraïne is onder meer corruptie nog een levensgroot probleem. Dat is een hinderpaal voor westerse bedrijven om zaken met het land te doen. Om transparanter te worden voerde Kiev vorig jaar een register van financiële belangen in, maar van de 1,5 miljoen ingestuurde dossiers zijn er nu precies 94 onderzocht. ,,Een lachertje”, vindt Eurocommissaris van uitbreiding Johannes Hahn. Ook Nederland, op de top vertegenwoordigd door buitenlandminister Halbe Zijlstra, is voorzichtig.