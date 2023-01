Brussel tikt Nederland op de vingers om mestregels, minister door het stof om ‘foute inschatting’

Brussel geeft Nederland een tik op de vingers vanwege een te genereuze houding richting boeren die moeten voldoen aan strengere mestregels. In december kondigde Landbouwminister Adema aan dat hij op onderdelen een overgangsjaar wilde instellen. Maar dat overgangsjaar viel helemaal verkeerd bij de Europese Commissie. Volgens minister-president Mark Rutte stuitte de brief hierover ‘op te grote bezwaren’.

Gevolg is dat boeren vanaf maart al hun bufferstroken aan de randen van hun percelen niet meer mogen bemesten. Daar mogen ook geen gewasbestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Dit moet voorkomen dat het water vervuild raakt. Maar dit zorgt er ook voor dat de ingezaaide gewassen minder op zullen brengen.

Zware druk

Landbouwminister Adema erkende vrijdag na de ministerraad een ‘inschattingsfout’ te hebben gemaakt. Hij heeft bakzeil gehaald nadat hij onder zware druk was gezet door de Europese Commissie. Brussel dreigde de gehele uitzonderingsregel die Nederland heeft - waardoor het meer mest mag uitrijden dan andere landen - te schrappen.

Het kabinet wilde boeren aanvankelijk nog tot 1 januari 2024 de tijd geven om aan Europese eisen te voldoen voor de verspreiding van mest. De nieuwbakken ChristenUnie-bewindsman Adema erkent nu dat dit van Brussel al per 1 januari 2023 had gemoeten. Daarom zegt hij nu toe per 1 maart 2023 aan de strengere eisen te gaan voldoen.

‘Negatieve dag’

Nederlandse boeren mogen daardoor al vanaf dit jaar veel minder mest uitrijden dan eerder werd gemeld. Adema erkent dat dit een forse tegenvaller is voor Nederlandse boeren: ,,Ik snap heel best dat het voor heel veel boeren echt een negatieve dag is.’’

Vorig jaar is met Brussel afgesproken dat de uitzondering voor Nederlandse boeren dat ze meer mest mogen uitrijden dan in andere landen, zou worden afgebouwd. Aan deze uitzonderingsregel, de zogeheten ‘derogatie’, komt in 2026 een eind.

Nederland is er al vaker van beticht Europese regelgeving te omzeilen ten faveure van de boer. Adema constateert nu bedremmeld: ,,Het is wel duidelijk dat de Europese Commissie dit soort geitenpaadjes niet accepteert.’’

Landbouwminister Adema kwam hiervoor vandaag in allerijl terug van Europa's grootste landbouwbeurs in Duitsland terug, de Grüne Woche.

Boosheid

Land- en Tuinbouworganisatie LTO spreekt van onbegrijpelijke gang van zaken, laat voorzitter Sjaak van der Tak weten, die ook in Berlijn is. ,,Het is immoreel wat Brussel doet. Minister Adema is druk bezig met de afbouw van de derogatie, waar wij als LTO overigens grote moeite mee hebben. En dan dit bericht, precies nu hij hier in Berlijn is om Nederland te vertegenwoordigen als landbouwland.’’

Die timing is niet toevallig, vermoedt Van der Tak. ,,Ik heb het idee dat de eurocommissaris Janusz Wojciechowski zoveel mogelijk doet om het beste landbouwland van Europa dwars te zitten. Daarmee werkt Brussel polariserend.’’

Ook de boerenorganisatie Agractie is boos: ,,Onbestaanbaar dat boeren opnieuw de dupe dreigen te worden van Brussels gedram. Het is tijd dat minister Adema een vuist maakt tegen Brusselse dwang én de overheid beloftes aan boeren gaat nakomen.‘’

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, vreesde dat de hele uitzonderingsregel eraan zou gaan. ,,Als dat zo is, breekt de hel los’’, zei hij vooruitlopend op een verklaring van Adema. Wanneer boeren hun mest niet meer mogen uitrijden, kan dat voor boeren een kostenpost van tienduizenden euro’s betekenen.

Volledig scherm Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. © ANP

Uitzondering

De Europese Commissie maakt een einde aan de uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, maar gaf Nederland tot 2026 de tijd om zich daarop in te stellen. Mits Nederland zich aan de voorwaarden zou houden. Maar het kabinet maakt niet genoeg haast met bijvoorbeeld het verplichten van onbeplante bufferstroken en het gebruik van zogenoemde vanggewassen. En als het niet aan de afspraken voldoet, is het respijt van tafel, zeggen EU-bronnen. Den Haag zou daarvoor meermaals zijn gewaarschuwd.

Van der Tak zegt er ‘juridisch alles aan te zullen doen om Brussel aan te pakken’. ,,Mijn advies aan boeren: laat die gewassen rustig in de grond zitten.

Ook André Hoogendijk, directeur van belangenorganisatie BO Akkerbouw, spreekt van ‘slecht nieuws’. ,,Een bufferstrook van drie meter, dat lijkt niet heel veel, maar als je het optelt heb je het echt over tienduizenden hectaren.” Volgens Hoogendijk hoeft het niet zo te zijn dat akkerbouwers de gewassen die ze al hebben ingezaaid - het gaat met name om wintertarwe - er meteen uit hoeven te halen. ,,Ik vermoed dat het erop neerkomt dat ze de stroken niet meer mogen bemesten en ook geen gewasbeschermingsmiddelen mogen toepassen. Dat zorgt uiteindelijk voor een lagere opbrengst.”

Volgens Hoogendijk is het uiteindelijke effect van het niet bemesten van bufferstroken voor het oppervlaktewater ‘zo goed als nihil’. ,,Ik zie dat dan ook vooral als spierballenvertoon vanuit Brussel. En dat net nu de hele landbouwwereld hier samen is voor de Grüne Woche. Die timing lijkt ook mij niet geheel toevallig.”

Het nieuws is een domper voor boeren: ,,In december is aangekondigd dat Adema wat coulance wilde bieden, maar het kan dus zijn dat hij daarop wat terug moet nemen’’, zegt een Haag se bron. Volgens een andere ingewijde zou de nieuwbakken minister ‘de Europese Commissie en de Kamer hierover verkeerd hebben geïnformeerd’. Dit zou al sinds december spelen, terwijl de Tweede Kamer hier ook nog niet over is geïnformeerd. ,,Nu is hij op de vingers getikt en moet hij repareren. Anders verliest Nederland de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren nu nog wel méér mest mogen uitrijden.’’

De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen is Europa al langer een doorn in het oog. Het uitrijden van mest is onder meer slecht voor de kwaliteit van het grondwater. Vanaf 2023 wordt die regeling in drie jaar tijd afgebouwd, zo werd in september besloten.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet heeft naast mondelinge vragen ook een debat aangevraagd. ,,Het wordt tijd dat het water schoon wordt en de natuur wordt gered. Dat kan geen verrassing zijn uit Brussel.’’

Geen mooie boodschap

Vanaf 2026 zijn de regels hetzelfde als in andere EU-landen. Er komt een financiële vergoeding voor boeren die anders moeten gaan werken. Het gaat om 130 miljoen euro, zo’n 10.000 per getroffen bedrijf. Maar de voorganger van de huidige minister, zijn ChristenUnie-partijgenoot Henk Staghouwer, erkende eerder al dat dit niet voldoende zou zijn om alle schade te vergoeden. ,,Dat is geen mooie boodschap”, somberde hij destijds.

Adema verscheen gisteravond laat nog op een Nederlandse borrel die werd gehouden in het kader van de Grüne Woche in Berlijn. Hij zou deze ochtend samen met stikstofminister Christianne van der Wal en de Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir de Nederlandse stand op de landbouwbeurs in Berlijn openen. Maar dat ging dus niet door. ,,U zult het met deze stand-in moeten doen, ik snap dat het een tegenvaller is”, zei Van der Wal met enige zelfspot, zonder zich uit te laten over de reden dat haar collega op stel en sprong terug moest naar Den Haag.

