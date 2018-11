Buma biedt eerste voorzichtige stap uit pensioenimpasse

Daarmee lijkt een eerste stap genomen om de vastgelopen pensioenonderhandelingen nieuw leven in te blazen. De vakbonden hadden geëist dat in de toekomst voor elk gewonnen levensjaar slechts een half jaar langer wordt gewerkt, maar daar wilde het kabinet zich niet op vastpinnen, omdat dit al gauw zes miljard euro per jaar kost. CDA-fractieleider Sybrand Buma gaf vanavond het eerste zetje dat een uitweg uit de impasse kan bieden. Zijn voorstel de koppeling te onderzoeken en scenario’s door te rekenen werd vanavond door de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP en de andere regeringsfracties omarmd. Dit tot vreugde van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees, die sprak van een ‘verstandige stap’.

Chagrijn

Buma had er overduidelijk de pee in dat het pensioenakkoord is uitgebleven. Met vragen waar het chagrijn afspat richtte hij zich op het verantwoordelijkheidsbesef van ‘partijen’: ,,Wie is er nog bereid zijn nek uit te steken?”, klaagde Buma. ,,Wie staat er nog voor de polder?”

In de coalitie leeft sterk het idee dat het linkse verbond met de SP ervoor heeft gezorgd dat de FNV, en daarmee ook de andere vakbonden, niet durfden te ‘springen’ tijdens het vastgelopen pensioenoverleg. ,,Wat op tafel lag had wel degelijk raakvlakken met twee oppositiepartijen”, zegt D66’er Steven van Weyenberg, ,,en niet met de SP.”

Vaasje

Minister-president Mark Rutte spitste zijn oren tijdens het debat, maar kijkt wel uit de onderhandelingen publiekelijk te heropenen. ,,Ik heb nog steeds de hoop dat we er samen uit komen, maar over de weg daar naartoe gaan we ons de komende week beraden.” Hij telt zijn zegeningen: de onderhandelingen zijn stukgelopen, maar geen van de onderhandelaars heeft gezegd niet terug aan tafel te willen komen. Rutte: ,,Het vaasje hebben we nog steeds met beide handen vast. Het is nog niet stuk.”