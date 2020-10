Burgemeesters willen mondkapjesplicht: ‘Dat is helderder’

In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s samenkomen, bespreken de bestuurders vanavond onder meer of er wel of niet een avondklok moet komen, of er een mondkapjesplicht moet komen, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten.



De gemeente Utrecht ging over tot dit besluit nadat afgelopen weekeinde na het sluiten van de kroegen jongeren massaal bier en wijn wilden inslaan. Er stonden lange rijen met wachtende jeugd bij de winkels. ,,Je weet wat ervan komt na het halen van een krat bier”, aldus minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid). ,,Met deze horeca-aanpak loopt het over naar de thuissituatie waar je helemaal geen controle meer hebt”, stelt burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.