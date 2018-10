Carrière Rob Jetten gaat héél erg snel

Tot voor kort onbekend bij het grote publiek, maar vandaag opeens midden in de spotlights, als opvolger van Alexander Pechtold. Wie is Rob Jetten, de nieuwe fractieleider van D66?

Door de buitenwacht wordt Jetten wel gezien als een carrièrepoliticus. Robot Jetten wordt hij al genoemd, omdat hij zonder blikken of blozen lastige vragen ontwijkt door aanhoudend dezelfde antwoorden te geven.

Als jonge twintiger stapte de student bestuurskunde de gemeenteraad van Nijmegen in. Daarnaast was hij beleidsmedewerker voor de D66-fractie in de Eerste Kamer en voorzitter van de Jonge Democraten.

Zelf zegt Jetten zich niet als carrièrepoliticus te beschouwen. Hij wees er in een eerder interview met deze krant op dat hij ook jaren werkte als trainee en regiomanager bij ProRail (,,Een geweldige baan'') en dat het lidmaatschap van de Tweede Kamer 'toevallig' voorbijkwam.

Jetten wordt door vriend en vijand omschreven als 'keurig'. Veel vijanden heeft hij op het Binnenhof dan ook nog niet kunnen maken: hij is pas sinds vorig jaar Kamerlid.

Zelf noemt hij zich vriendelijk, toegankelijk, positief en perfectionistisch - dat laatste is zijn 'valkuil'. Aan zeuren en klagen heeft hij een hekel. ,,We zijn gewoon verwend'', zei hij in 2014 in een interview met de Gelderlander.

De kersvers leider van D66 werd geboren in Veghel, groeide op in Uden, was student in Nijmegen, en woont samen met zijn vriend in Ubbergen, vlak bij Nijmegen. Zijn coming-out, aan het eind van zijn middelbareschooltijd, was 'niet gemakkelijk'.

Dat bij D66 'iedereen zichzelf kan zijn', was voor Jetten dan ook een van de redenen om voor de partij te kiezen. ,,Ik ben bij de Jonge Democraten gekomen en daar hing een heel fijne, veilige sfeer. D66 laat zien dat emancipatie nooit af is.''

Zijn politieke helden zijn de D66-iconen Hans van Mierlo, Els Borst en Jan Terlouw. Met die laatste spart hij af en toe. ,,Zij deden het niet voor het politieke spel, maar om de maatschappij een beetje vooruit te helpen.''

Referendum en klimaat

In de Tweede Kamer kreeg Jetten kort na zijn aantreden de zware opdracht om namens de partij het woord te voeren tijdens het debat over de afschaffing van het raadgevend referendum. Ook is hij woordvoerder klimaat, een belangrijke portefeuille bij de Democraten.

Verder was Jetten vroeger een bloedfanatiek hardloper. In zijn jeugd behoorde hij tot de top van Nederland op de 400 meter, die hij ooit binnen 50 seconden zegt te hebben gelopen. En zijn keurige uiterlijk en correcte omgang met de media, met antwoorden die doorgaans keurig binnen de lijnen blijven, doen het misschien niet vermoeden, maar Jetten schijnt ook graag een feestje te vieren.

Zijn favoriete vakantieland is Italië en hij luistert graag naar jazz. Zijn belangrijkste ondeugd: verjaardagen vergeten, zelfs die van familieleden. Ook raakt hij regelmatig zijn telefoon of sleutels kwijt.

Zijn levensmotto kreeg hij ooit in de schoot geworpen door zijn mentor bij ProRail: You need others to keep you going. ,,Je kunt wel alles zelf willen bedenken, maar je zult nooit slagen als je het niet samen doet met anderen.''