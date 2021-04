CDA-afdelingen spreken steun uit voor Omtzigt in brandbrief aan bestuur

Ongeveer twintig CDA-afdelingen sturen rond middernacht een brandbrief naar het partijbestuur en de Eerste en Tweede Kamerfractie. De CDA’ers spreken daarin ‘expliciet’ hun steun uit voor Pieter Omtzigt. ‘Het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie’, schrijven ze in de brief, die in handen is van The Post Online.