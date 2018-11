CDA-coryfee Van Bijsterveldt: Stem tegen gekozen burgemeester

Volgens D66 is de huidige benoemingsprocedure van de burgemeester ondemocratisch en ouderwets. Wat vindt u?

,,Een burgemeester moet boven de partijen staan. Die moet écht van iedereen zijn. Dat is nu geborgd in de Grondwet. Het helpt niet als je straks door een deel van de kiezers bent gekozen, en door een deel niet. Dat je verkiezingsbeloftes moet doen om deze functie te krijgen. En dat je de eigen achterban voortdurend tegemoet moet komen, uit angst stemmen te verliezen. Nu is het heel goed mogelijk om de rol van verbindende burgervader- of moeder te vervullen. De gekozen gemeenteraad heeft een bepalende keuze in wie die rol krijgt. Door de procedure te veranderen, máken we een probleem, in plaats van dat we er eentje oplossen.”



Toch heeft CDA-senator en partijwoordvoerder Ton Rombouts aangekondigd dinsdag in te stemmen met de wetswijziging.

,,Ik vind dat verbijsterend. Het doet mij pijn om te zien dat door een Haagse deal binnen de coalitie een fundamentele pijler van stabiel lokaal bestuur dreigt te worden verkwanseld.”



De CDA-senaatsfractie zegt te kunnen instemmen omdat een motie wordt aangenomen die het belang van de onafhankelijke burgemeester benadrukt.

,,Ik heb in mijn politieke carrière heel veel moties zien komen en gaan. Een motie is vrijblijvend, de Grondwet niet. Over een paar maanden kunnen de partijen er weer heel anders over denken. Die motie biedt geen enkele zekerheid. Ik hoop één ding: dat de Eerste Kamer zich in meerderheid alsnog keert tegen deze grondwetswijziging. En dat ook mijn partij zich bezint en de juiste keuze maakt.’’