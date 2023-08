CDA, D66, GL: Geen koffie Douwe Egberts meer bij overheid nu fabrikant niet uit Rusland vertrekt

Een deel van de Tweede Kamer is ontzet, doordat koffie- en theemakers Douwe Egberts en Pickwick nog steeds actief zijn in Rusland. ,,Dit kijkt mij een goede aanleiding om álle koffiecontracten van de overheid te herzien’’, benadrukt CDA-Kamerlid Derk Boswijk tegenover deze nieuwssite. Hij noemt het ‘ongekend’ dat de koffiereus nog steeds actief blijft in Rusland.

De christendemocraat reageert met zijn uitspraken op een interview met de topman van het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet’s. Het concern peinst er niet over zich terug te trekken uit Rusland, zo zegt topman Fabien Simon tegen The Wall Street Journal. Hij vindt dat thee en koffie essentiële levensmiddelen zijn die ook Russen moeten kunnen blijven kopen, ondanks de inval van Rusland in Oekraïne.

D66, GroenLinks en CDA vinden zijn standpunt onbegrijpelijk. D66'er Alexander Hammelburg: ,,Het is zeer pijnlijk dat er nog Nederlandse bedrijven zijn die handel drijven in een land dat met grof geweld Oekraïne in de gruwelen van deze oorlog stort.’’ Boswijk betoogt: ,,Als de Russische consument nauwelijks wat merkt en zelfs goeie koffie van een westerse fabrikant kan blijven drinken, is het ook niet gek dat het een langdurige oorlog blijft.’’ Volgens hem is steun bij de bevolking essentieel voor Poetin en ‘elk kleine beetje wat wij daarin kunnen ondermijnen, moeten wij aangrijpen’.

Topman Simon had tegen de Amerikaanse zakenkrant juist gesteld dat het ‘waarschijnlijk een langdurige oorlog’, wordt wat volgens hem ‘betekent dat we een langdurige oplossing moeten vinden’. ,,We hebben waarschijnlijk niet gezegd wat mensen wilden horen, maar onze aanpak is authentiek en eerlijk”, stelde de JDE Peet’s voorman.

Verkeerde keelgat

Zijn uitspraken schieten bij Kamerleden in het verkeerde keelgat. ,,Als Derk Boswijk hiertoe een motie indient, zal ik die steunen’’, laat GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee weten. Oproepen tot een consumentenboycot ziet hij als parlementariër niet zitten. ,,Maar door overheidscontracten te wijzigen kun je wel echt iets doen.’’ De CDA’er dient Kamervragen in over dit onderwerp.

Op verzoek van GroenLinks kwamen Nederlandse bedrijven met activiteiten in Rusland in februari naar de Tweede Kamer om daarover tekst en uitleg te geven. Parlementariërs riepen die bedrijven toen ook al op om activiteiten in Rusland te staken. Een Kamermeerderheid steunde het verzoek van GroenLinks om een hoorzitting te organiseren met onder meer JDE Peet’s, Philips en Unilever. Die bedrijven werden destijds genoemd, omdat zij nog activiteiten hadden in Rusland, dat 24 februari 2022 - nu bijna anderhalf jaar geleden - Oekraïne binnenviel.

Topman Simon vreest ook dat de negenhonderd werknemers van JDE Peet’s in Rusland gestraft worden als het bedrijf het land verlaat. Ook blijft hij actief in Rusland, omdat bedrijfsonderdelen bij een vertrek waarschijnlijk worden afgepakt, waarna een Russisch bedrijf die voordelig kan bemachtigen. Het in Amsterdam gevestigde JDE Peet’s houdt zich volgens hem aan alle internationale sancties tegen Rusland. Het standpunt van JDE Peet’s heeft internationaal tot kritiek geleid, onder andere van eigen werknemers in Oekraïne.

Te midden van alle kritiek geeft het bedrijf een van zijn internationaal bekendere merken, Jacobs, in Rusland een andere naam. ,,Het is niet vrij van risico’s, maar het lijkt genoeg op het bestaande merk om consumenten op weg te helpen bij de winkelschappen”, zei Simon.

417 miljoen euro

JDE Peet’s gaf geen specifieke omzet- of winstcijfers voor zijn Russische activiteiten, die nu zoveel mogelijk worden afgeschermd van andere onderdelen. Maar volgens The Wall Street Journal laten gegevens van de Russische belastingdienst zien dat de omzet in het land vorig jaar met 22 procent is gestegen tot omgerekend 417 miljoen euro. De winst zou met 73 procent zijn gestegen.

