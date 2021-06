CDA deelt bonnetjes partijfinanciën: ‘Donaties deugen, geen ongezonde invloed’

Met de openbaarmaking van de bonnetjes hoopt het CDA-bestuur het door Omtzigt geschetste beeld van ongezonde invloed van donateurs recht te zetten.

Uit de zojuist gepubliceerde staatjes blijkt dat 1,2 miljoen euro aan donaties rond de verkiezingen afkomstig zijn van Hans van der Wind, voormalig ondernemer, voorzitter van de commissie fondsenwerving, lid van het campagneteam en al vijftien jaar donateur. Hij sponsorde de partij via diverse bv's. ,,Het CDA is hem en alle andere donateurs zeer erkentelijk voor deze steun”, meldt het partijbestuur. ,,Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateurs zelf.”

Congres over Omtzigt-kwestie: ‘genoeg steun’

Vijfhonderd CDA-leden hebben inmiddels de petitie om een partijcongres te organiseren ondertekend. Het verzoek zal morgen bij het partijbestuur worden ingediend. Het partijbestuur is dan statutair verplicht om binnen acht weken een partijcongres te organiseren.

Op dit partijcongres kunnen het bestuur en de partijleider verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan. Dit partijcongres biedt de leden daarnaast de mogelijkheid om richtinggevende uitspraken te doen over de ontstane situatie en hoe daarmee om te gaan.

Aanklacht

In de tientallen pagina's lange aanklacht suggereerde Omtzigt dat de sponsoring niet deugde. Giften van drie donateurs zouden niet in de boeken terechtkomen en in ruil voor donaties zouden deze suikerooms van het CDA ongezonde invloed op de partijplannen hebben, MKB-plannen erdoor drukken en fiscale voordelen afgedwongen hebben. Omtzigt schreef: ,,Bijna 1 miljoen van het campagnebudget lijkt van drie sponsoren te komen. En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen (...)”

Quote Bijna 1 miljoen van het campagne­bud­get lijkt van drie sponsoren te komen. En die sponsoren en iemand in het campagne­team hebben belang bij pogingen om wijzigin­gen aan te brengen in de CDA-plan­nen Pieter Omtzigt, Voormalig CDA-Kamerlid

Dat klopt dus niet volgens het CDA. Van der Wind zelf laat weten: ,,Ik steun het CDA al sinds 2006 met substantiële bedragen vanuit mijn vennootschappen. Die bedragen staan keurig genoteerd in het donatieregister. Daar is niets geheimzinnigs aan.” Hij stelt dat ‘het gedachtegoed’ van de partij hem aanspreekt: ,,Ik vind ook dat bedrijven en vooral familiebedrijven een grote rol spelen in het creëren van werkgelegenheid en inkomsten voor de staat om Nederland te onderhouden en te verbeteren. Het CDA staat pal voor die familiebedrijven in een eerlijke economie. (...) Om al deze redenen sta ik achter het CDA en steun ik de partij.”

Van der Wind stortte via zijn bv's in de laatste weken voor de verkiezingen vele tonnen in de partijkas. In november 2020, toen De Jonge nog lijsttrekker was, mailde hij nog aan het partijbestuur dat het stroef liep met de fondsenwerving, zo blijkt uit een bijlage van Omtzigts memo. ,,We maken ons grote zorgen over de funding van de campagne", schreef Van der Wind. ,,Zoals wij in meerdere gesprekken met Hugo, met Rutger en met Raymond hebben duidelijk gemaakt is de werving stil komen te liggen sinds de zomer. De grotere funders zijn (uiterst) negatief en niet bereid in de huidige constellatie geld te geven, waar dat eerder wel het geval was.” De fondsenwerver schat dan dat er ‘op zijn hoogst een half miljoen’ beschikbaar komt voor de hele campagne.

