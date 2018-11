CDA eist Europese actie om jacht op beschermde grutto

In Frankrijk wordt het jachtverbod op de grutto slechts met één jaar verlengd. Dit kan er op duiden dat de jacht op korte termijn weer vrijgegeven wordt. Voor het eerst in tien jaar moet ‘de koning van de weide’ dan weer vrezen voor zijn leven.

Volgens het CDA zou deze actie al het werk van boeren, wildbeheerders, vogelbeschermers en natuurverenigingen teniet doen. En dat terwijl overheden in verschillende lidstaten vele miljoenen hebben geïnvesteerd in het het weidevogelbeheer. Mocht een grutto in de toekomst de Franse grens passeren, dan loopt deze plots het risico afgeschoten te worden.

Daling

Het aantal weidevogels in Nederland daalt al jaren. De Vogelbescherming schat dat het aantal grutto’s en wulpen jaarlijks met 5 procent afneemt. Scheurkogel: ,,De grutto is in 2015 zelfs gekozen tot onze nationale vogel. Van alle grutto’s broedt 85 procent in Nederland. Nergens broeden zoveel van deze steltlopers als in ons land.’’ Helaas staat de vogel met de karakteristieke snavel en dito geluid onder druk door met name de intensiever geworden landbouw. Vogelbescherming Nederland schat het aantal broedparen op 60.000. Het aantal broedende wulpen ligt veel lager: slechts 7.000 paren.