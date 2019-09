CDA en ChristenUnie hekelen plan D66: Zelfmoordpil geen oplossing voor gevoel voltooid leven

CDA‘er Harry van der Molen: ,,Dijkstra neemt nu toch een voorschot op die wet, dat vind ik het meest opvallende. Ik ga nog steeds uit van de bestaande afspraken. Sowieso trekt ze alvast een conclusie voordat ze weet hoe de vlag erbij hangt, dat vind ik dan weer vreemd. D66 heeft blijkbaar haast, terwijl dat bij deze ingewikkelde onderwerpen niet verstandig is.”



Volgens Van der Molen is Dijkstra ervan overtuigd dat er in Nederland een groep ouderen is die het levenseinde in eigen hand wil nemen. ,,Terwijl die discussie volgens het CDA veel groter is. Het gaat ook om mensen die een wens hebben om hun leven te beëindigen, maar daar later op terugkomen. En het gaat over de eenzaamheid van ouderen, waardoor ze zich te afhankelijk voelen. Het hele liberale idee dat je levenslang onafhankelijk moet zijn, daar zitten wij als christendemocraten anders in.”



De VVD vindt dat mensen die hun leven voltooid achten, waardig moeten kunnen sterven, meldt het liberale Kamerlid Ockje Tellegen: ,,Niet voor niets heeft de VVD destijds de Commissie Schnabel ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar dit vraagstuk. Wij hebben wel twee zorgen geuit, namelijk de te hanteren leeftijdgrens en de ‘levensbegeleider’ die wordt voorgesteld. Nu is eerst vooral belangrijk om een goed beeld te hebben van de groep mensen die deze wens heeft.”