CDA haalt uit naar Rutte: ‘Het kabinet is een duiventil geworden’

,,Het is niet dat we niet begrijpen dat bewindspersonen op een gegeven moment op zoek gaan naar een andere baan, maar ik doe toch een oproep op het morele kompas’’, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. ,,Op dit moment is het kabinet een duiventil aan het worden. Bewindspersonen vliegen in en uit en voor ons als Kamerleden is het iedere keer weer een verrassing wie er bij een debat aan tafel verschijnt.’’



Van Dijk wil van VVD-premier Rutte weten ‘hoe hij ervoor gaat zorgen dat hij zijn team wat beter bij elkaar houdt.’ ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder spreekt van ‘een onwenselijke keuze’ door Van Nieuwenhuizen. De PVV trekt het felst van leer: ,,Cora van Mora incasseert nu de Postcodekanjer van 2,5 ton voor 2,5 dag werken’’, aldus PVV’er Martin Bosma. ,,Tsja, waarom zou je je ambtstermijn afmaken als je ook kunt zwemmen in een geldpakhuis?’’